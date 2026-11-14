जागरण संवाददाता, वाराणसी। चिकित्सा विज्ञान और आनुवंशिकी (जेनेटिक्स) के क्षेत्र में भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के वैज्ञानिकों ने मानव त्वचा, बालों और आंखों के रंग (पिगमेंटेशन) को निर्धारित करने वाले जीन का दुनिया का सबसे विस्तृत और विशिष्ट डेटाबेस तैयार कर लिया है। 'ह्यूमन पिगमेंटेशन डेटाबेस' (HPDB) नाम का यह डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया भर के चर्म रोग विशेषज्ञों (डर्मेटोलॉजिस्ट), जेनेटिक शोधकर्ताओं और चिकित्सा वैज्ञानिकों के लिए बेहद मददगार साबित होने जा रहा है।

बीएचयू के विज्ञान संस्थान स्थित 'आनुवंशिक विकार केंद्र' (सेंटर फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स) की अनुसंधान टीम द्वारा किया गया यह उत्कृष्ट शोध हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिका 'फ्रंटियर्स इन बायोइंफॉर्मेटिक्स' में प्रकाशित हुआ है। बिखरी हुई जानकारियों को किया गया एकीकृत मानव वर्णक हमारी प्रजाति के सबसे दृश्यमान और परिवर्तनशील लक्षणों में से एक है, जो जेनेटिक्स, पराबैंगनी (यूवी) विकिरण के प्रति विकासात्मक अनुकूलन और जनसंख्या इतिहास से आकार लेता है। हालांकि, अब तक सैकड़ों अध्ययनों ने सामान्य वर्णक विविधता और अल्बिनिज्म तथा विटिलिगो जैसे विकारों से जुड़े जीन और वेरिएंट्स की पहचान तो की थी, लेकिन यह सारी महत्वपूर्ण जानकारी वैज्ञानिक साहित्य और विभिन्न शोध पत्रों में बिखरी हुई थी।

बीएचयू की टीम ने सहकर्मी-समीक्षित (पीयर-रिव्यू) प्रकाशनों से इन सभी निष्कर्षों को व्यवस्थित रूप से एक एकल और खोजने योग्य प्लेटफॉर्म पर संकलित किया है। इसके परिणामस्वरूप 5146 जीन वेरिएंट्स और 111 वर्णक विकारों को कवर करने वाला एक बेहद व्यापक एकीकृत डेटाबेस तैयार हुआ है।

क्या हैं इस डेटाबेस की मुख्य विशेषताएं? यह डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को बेहद सरल और उन्नत खोज (सर्च) सुविधाएं प्रदान करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं: विस्तृत मानक: शोधकर्ता जीन के नाम, जीन वेरिएंट पहचानकर्ता, जनसंख्या, प्रकाशन, क्रोमोसोमल (गुणसूत्र) स्थान और अन्य प्रमुख मानकों के आधार पर आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

निःशुल्क और सुलभ: यह डेटाबेस बिना किसी पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के विश्व स्तर पर पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध है।

व्यापक अनुसंधान उपयोग: इसे विशेष रूप से मानव जेनेटिक्स, जनसंख्या जीनोमिक्स और विकासवादी जीवविज्ञान में शोध कार्यों को समर्थन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वैज्ञानिकों ने क्या कहा? इस अध्ययन का नेतृत्व करने वाले डॉ. बसु ने बताया, "हम मानते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान खुला, सुलभ और सभी के साथ साझा किया जाना चाहिए। HPDB के माध्यम से हम यही हासिल कर रहे हैं। हमें पूरी आशा है कि यह संसाधन मानव विविधता, विकास और स्वास्थ्य की हमारी समझ को और अधिक आगे बढ़ाएगा।"

शोध टीम के सदस्य वी.एस. सुंदराजन ने जानकारी दी कि यह डेटाबेस पूरी तरह से ओपन-एक्सेस है, जिसे कोई भी चिकित्सक या शोधकर्ता की वेबसाइट पर जाकर सीधे इस्तेमाल कर सकता है। इसमें सर्च के विकल्प इतने आसान हैं कि किसी भी खास जीन या वेरिएंट की जानकारी पलक झपकते ही स्क्रीन पर आ जाती है।

प्रो. राजीव रमन (संस्थापक निदेशक, सेंटर फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बीएचयू) ने कहा कि HPDB का विकास मानव पिगमेंटेशन पर वैज्ञानिक ज्ञान को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। वहीं, केंद्र के समन्वयक डॉ. अख्तर अली ने इसे सहयोगी अनुसंधान का बेहतरीन उदाहरण बताते हुए कहा कि यह प्लेटफॉर्म छात्रों और शोधकर्ताओं को जेनेटिक डिसऑर्डर्स पर आगे के शोध के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करेगा।