BHU अस्पताल में बनेगा पूर्वांचल की पहली पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी यूनिट, बच्चों को मिलेगी बड़ी राहत

संग्राम सिंह, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) स्थित सर सुंदरलाल अस्पताल में दिल की बीमारियों से जूझ रहे नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी भवन के पांचवें फ्लोर पर पूर्वांचल की पहली पीडियाट्रिक कार्डियोलाजी यूनिट स्थापित की जा रही है। छह से आठ बेड वाली इस विशेष यूनिट के शुरू होने से अब हृदय संबंधी गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों को दिल्ली या अन्य बड़े शहरों में रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

प्रस्ताव को प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद जगह चिह्नित कर ली गई है और मानक के अनुसार निर्माण एजेंसी तय करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस परियोजना की कमान विशेषज्ञ चिकित्सक डा. प्रतिभा राय को सौंपी गई है। आगामी चार से पांच महीनों में यह यूनिट पूर्ण रूप से क्रियाशील हो जाएगी, जिसमें बच्चों के लिए विशेष आइसीयू और वेंटिलेटर समेत अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध रहेंगी।