गायों में बांझपन खत्म करने की दिशा में बड़ी सफलता, वैक्सीन बनाने का रास्ता साफ; पशुपालकों को होगा फायदा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीएचयू के शोधकर्ताओं ने पशुधन स्वास्थ्य और डेरी उद्योग को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सफलता हासिल की है। शोध टीम ने मवेशियों (विशेषकर गायों) में होने वाले गर्भाशय संक्रमण के मुख्य कारक एस्चेरिचियाकोलाई जीवाणु के एफआईएमएच जीन के इम्यूनोडामिनेंट अंश की सफल क्लोनिंग और संवर्धन किया है।

भविष्य में पशुओं में बांझपन की रोकथाम के लिए सटीक डायग्नोस्टिक किट और प्रभावी टीका बनाने का रास्ता साफ हो गया है। यह शोध अंतरराष्ट्रीय पत्रिका प्रोसीडिंग्स आफ द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के ताजा अंक में प्रकाशित हुआ है।

पशुओं में गर्भाशय का संक्रमण बांझपन की सबसे बड़ी वजहों में से एक है, जिससे पशुपालकों और डेरी उद्योग को हर साल करोड़ों रुपये का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। गर्भाशय में संक्रमण फैलाने के लिए मुख्य रूप से एस्चेरिचियाकोलाई जीवाणु जिम्मेदार होता है, जिसकी मारक क्षमता एफआईएमएच नामक प्रोटीन पर टिकी होती है।

नौ शोधकर्ताओं की टीम ने की खोज डॉ. बालमुरुगन बी. के नेतृत्व में नौ शोधकर्ताओं की टीम ने संक्रमित गायों के नमूनों से इस जीवाणु को अलग किया। इसके बाद जीवाणु के डीएनए से एफआईएमएच जीन के 300 बीपी वाले उस हिस्से को खोज निकाला, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सबसे तेजी से सक्रिय करता है।