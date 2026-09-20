वाराणसी में भोजपुरी गायक रितेश पांडेय से मांगी दस लाख की रंगदारी, सिंगर ने थाने में दर्ज कराया मुकदमा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। भोजपुरी गायक और अभिनेता रितेश पांडेय को शुक्रवार को एक बदमाश ने फोन कर दस लाख की रंगदारी मांगी। रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। रितेश ने मामले में सारनाथ थाने में बुलबुल यादव और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रितेश पांडेय सारनाथ के तिलमापुर में रहते हैं। पुलिस को दी तहरीर में उन्होंने बताया कि उन्हें एक नंबर से फोन आया और उसने खुद को बुलबुल यादव बताया और गाली गलौज करने लगा। साथ ही उसने दस लाख रुपये की रंगदारी मांगी और मना करने पर जान से मरवा कर फेंकवाने की धमकी दी।