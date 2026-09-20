काशी विश्वनाथ धाम में जाम से मिलेगी मुक्ति, 2 किमी का दायरा होगा 'नो व्हीकल जोन', चलेंगी 100 गोल्फ कार्ट

जेपी पांडेय, वाराणसी। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के आसपास वाहनों का दबाव कम करने और दर्शनार्थियों को जाम से राहत दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस दो किलोमीटर के दायरे में आटो व ई-रिक्शा समेत तीन-चार पहिया वाहनों का प्रवेश वर्जित करने जा रही है। मंदिर तक जाने के लिए गोल्फ कार्ट की व्यवस्था रहेगी।

स्थानीयजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दो पहिया वाहनों को छूट दी जाएगी, इसके लिए उनके पास बनेंगे। ट्रैफिक पुलिस सभी स्थितियों का आकलन कर रही है। एक निजी एजेंसी से भी सर्वे का विचार है। गौदौलिया चौराहे से मैदागिन के बीच नो व्हीकल जोन पहले से घोषित है। दो पहिया वाहनों के अलावा अन्य वाहनों के जाने पर रोक है।