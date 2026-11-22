जागरण संवाददाता, वाराणसी। कृषक उत्पादक एवं औद्योगिक विपणन सहकारी समिति के तत्वावधान में आराजीलाइन विकास खंड के नरसड़ा गांव में बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर शुरू हुआ। शनिवार को ऋषि प्रकाश सिंह ने इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सैकड़ों किसानों को कुदरत-9 गेहूं के बीज निश्शुल्क दिए गए और कृषि में योगदान के लिए प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी प्रांत के गौ सेवा प्रमुख अरविंद सिंह ने उन्नत और गौ आधारित प्राकृतिक खेती के सुझाव दिए। बायर कंपनी के महेश मौर्य ने फसल रोगों और कीट नियंत्रण की जानकारी दी, जबकि मनीष मिश्रा ने कीटनाशक छिड़काव के दौरान सुरक्षा साधनों के उपयोग पर जोर दिया। कुदरत-9 गेहूं की बौनी किस्म है।