बेल्जियम से आए पर्यटक दल ने वाराणसी में गंगा घाट पर देखी डॉल्फिन की अठखेलियां, कैमरे में कैद किए यादगार पल

जागरण संवाददाता, चौबेपुर। गंगा की लहरों के बीच अठखेलियां करती डॉल्फिन और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता बुधवार को बेल्जियम से आए सात पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही। क्षेत्र के ढकवा स्थित गौरीशंकर महादेव गंगा घाट पर पहुंचे विदेशी मेहमानों ने गंगा में डॉल्फिन को उछलते और पानी की सतह पर अठखेलियां करते देखा तो रोमांचित हो उठे। उन्होंने काफी देर तक इस मनमोहक नजारे का आनंद लिया और अपने कैमरों में इन यादगार पलों को कैद किया।

बेल्जियम से आए पर्यटकों में लिज़ा लोह, जोहान, कैथरीना, हंस और एवलिन सहित सात लोग शामिल थे। गंगा की लहरों के बीच कभी अचानक दिखाई देती तो कभी गहराई में ओझल हो जाती डॉल्फिन को देखकर पर्यटक खासे उत्साहित नजर आए। सभी ने गंगा के शांत वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध जैव विविधता की जमकर सराहना की।

लिजा लोह ने गंगा में डॉल्फिन का दीदार बेहद खूबसूरत अनुभव बताया। जोहान ने कहा कि गंगा की प्राकृतिक सुंदरता और डॉल्फिन की उछल-कूद ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं कैथरीना ने इसे भारत यात्रा का रोमांचक अनुभव बताया। हँस और एवलिन ने भी गंगा के शांत वातावरण और काशी की प्राकृतिक विरासत की प्रशंसा की।