जागरण संवाददाता, वाराणसी (राजातालाब)। दीपावली के दौरान हुए आतिशबाजी के धुएं के वजह से 200 से ऊपर चल रहा एक्यूआइ (वायु गुणवत्ता सूचकांक) अभी घटा नहीं और खेतों में पराली जलाकर इसे और बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है।

सोमवार को राजातालाब के साथ ही अराजी लाइन विकास खंड के गांवों में पराली जलाई गई। सेवापुरी विकास खंड का भी यही हाल है। कई किसानों ने खेतों में ही धान के डंठल जला दिए। इस वजह से वायु प्रदूषण की स्थिति और भी गंभीर हो गई।

आराजी लाइन विकासखंड क्षेत्र के लालपुर तथा सेवापुरी विकासखंड क्षेत्र के भीखमपुर गांव के सिवान (ताल) में कुछ किसानों ने अपने खेतों में धान के डंठल को जलाया। धान की फसल को ट्रैक्टर द्वारा थ्रेसरिंग करने के उपरांत खेतों में पराली था जिसे जलते हुए देखा गया। कुछ किसान, धान की पराली में आग लगा दे रहे हैं।