जागरण संवाददाता, वाराणसी। देवशयनी एकादशी के बाद से चार माह तक चले चातुर्मास का समापन कार्तिक शुक्ल एकादशी को हरि प्रबोधिनी (देवोत्थान एकादशी) से शुक्रवार से होगा। भगवान श्रीहरि के योगनिद्रा से जागते ही बैंड, बाजा, बरात यानी विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएंगे।

ज्योतिषाचार्य पं. ऋषि द्विवेदी ने बताया कि कार्तिक शुक्ल एकादशी के साथ पूर्ण होगा। एकादशी तिथि 19-20 नवंबर की देर रात्रि ढाई बजे से आरंभ होकर 20-21 नवंबर की देर रात्रि दो बजकर 18 मिनट तक रहेगी। एकादशी पर भगवान विष्णु के मंदिरों में विशेष सजावट, शृंगार, पूजन- अनुष्ठान और तुलसी विवाह संपन्न होगा।

बताया कि एकादशी के दिन प्रातः स्नान के बाद व्रत रखकर रात्रि में विष्णु सहस्त्रनाम, सुभाषित, विष्णुकथा और पुराणों का श्रवण करते हुए भजन-कीर्तन तथा घंटा, शंख, नगाड़े और वीणा के स्वरों के बीच प्रभु को जगाने का विधान है।



आरंभ होगा पांच दिनी भीष्म पंचक व्रत

एकादशी से लगने वाला भीष्म पंचक व्रत के निमित्त काम-क्रोध आदि त्यागकर ब्रह्मचर्य धारण कर, क्षमा, दया और उदारता युक्त होकर, सोने या चांदी का लक्ष्मी-नारायण की मूर्ति बनवाकर वेदी पर स्थापित कर ऋतु फल, मीठा, गंध, पुष्प, दीप, धूप और नैवेद्यादि से पूजन कर पांच दिनों पर्यंत व्रत या उपवास कर पद्म पुराण का श्रवाणादि करना चाहिए।