सोनू सिंह, जागरण, वाराणसी। बनारस की बुनकरी का हुनर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय पटल पर चमका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को शाही नीले रंग का बनारसी कतान सिल्क स्टोल भेंट कर काशी की सदियों पुरानी हथकरघा परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाई है। 17-18 नवंबर को फिलीपींस के मनीला में आयोजित भारत-आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान दिए गए इस उपहार ने बनारसी वस्त्रों की विशिष्टता को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया।

बनारसी कतान सिल्क का यह स्टोल बारीक रेशमी धागों से तैयार किया गया है। इसकी खासियत पारंपरिक बुनाई, आकर्षक डिजाइन और रेशमी चमक है। शाही नीला रंग गरिमा, ज्ञान और सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। इसे गुजरात की पारंपरिक शिल्पकला से तैयार सुंदर सदेली बॉक्स में रखकर भेंट किया गया।

स्टोल तैयार कराने वाले हस्तकरघा व्यवसायी रमजान अली अंसारी के अनुसार, बनारसी कतान सिल्क अपनी बारीक बुनाई और गुणवत्ता के लिए देश-दुनिया में अलग पहचान रखता है। कतान में रेशम के धागों को विशेष तरीके से तैयार कर कपड़ा बुना जाता है। इसकी खूबसूरती धागों की गुणवत्ता, बुनाई की बारीकी और कारीगर के अनुभव पर निर्भर करती है। ऐसे वस्त्र तैयार करने में बुनकरों को काफी धैर्य और मेहनत लगती है।

जीआइ मैन ऑफ इंडिया पद्मश्री डॉ. रजनीकांत के अनुसार, बनारसी वस्त्र केवल पहनने का परिधान नहीं, बल्कि काशी की सांस्कृतिक विरासत और पीढ़ियों से चली आ रही शिल्प परंपरा का प्रतीक हैं। बनारसी साड़ी और कतान सिल्क की पहचान यहां के पारंपरिक डिजाइन, बुनाई की तकनीक और कारीगरों के कौशल से बनी है।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस तरह के उत्पादों को उपहार के रूप में प्रस्तुत करना स्थानीय शिल्प और कारीगरों को नई पहचान दिलाने का माध्यम है। हालांकि, जापान की प्रधानमंत्री को भेंट किए गए इस विशेष स्टोल को किस बुनकर ने तैयार किया और इसका चयन किस व्यापारी अथवा संस्था के माध्यम से हुआ, इसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।