जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी भ्रमण पर आए सिंगापुर के एक विदेशी पर्यटक का लाखों रुपये की नकदी से भरा बैग वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस में छूट गया। ट्रेन के यार्ड में पहुंचने के बाद सफाई के दौरान एक रेलवे कर्मचारी को यह बैग मिला। बैग में करीब 2.11 लाख रुपये के साथ हजारों डॉलर भी रखे थे।

कर्मचारी ने ईमानदारी का परिचय देते हुए बैग को अपने पास रखने के बजाय रेलवे अधिकारियों को सौंप दिया। बाद में पहचान और पूछताछ के बाद बैग समेत पूरी रकम पर्यटक को सुरक्षित लौटा दी गई। सिंगापुर निवासी पर्यटक भारत भ्रमण पर आए हुए हैं। इसी दौरान उन्होंने वाराणसी वंदे भारत ट्रेन से यात्रा की थी। यात्रा पूरी होने के बाद वह ट्रेन से उतर गए, लेकिन जल्दबाजी में नकदी से भरा अपना बैग ट्रेन में ही भूल गए।

ट्रेन के यार्ड में पहुंचने के बाद नियमित सफाई का काम शुरू हुआ। इसी दौरान सफाई कर्मचारी की नजर सीट पर छूटे बैग पर पड़ी। बैग खोलकर देखने पर उसमें भारतीय मुद्रा के साथ विदेशी करेंसी भी मिली। कर्मचारी ने बिना देर किए इसकी जानकारी रेलवे अधिकारियों को दी और बैग उनके सुपुर्द कर दिया।

उधर, बैग गुम होने की जानकारी मिलने पर विदेशी पर्यटक अपने गाइड के साथ उसकी तलाश में कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने रेलवे अधिकारियों को बैग और उसमें रखी नकदी के बारे में जानकारी दी। स्टेशन पर यात्री से आवश्यक पूछताछ और पहचान की पुष्टि के बाद अधिकारियों ने उन्हें उनका बैग सौंप दिया। बैग में रखी पूरी रकम सुरक्षित मिलने पर पर्यटक ने राहत की सांस ली।