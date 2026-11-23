जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में मौसम का रुख लगातार बदलाव की ओर है। अकवान चक्रवात का असर खत्‍म होने के साथ ही वातावरण में नमी का असर कुछ बना होने के बीच पारे में कुछ इजाफा तो है लेक‍िन वातावरण में आगामी द‍िनों में पछुआ का जोर गलन का असर भी लाएगा और वातावरण में ठंडक का असर व्‍यापक भी होगा।

बीते चौबीस घंटों में अध‍िकतम तापमान 26.6°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 1.5 ड‍िग्री कम रहा। न्‍यूनतम तापमान 16.8°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 3.8 ड‍िग्री अध‍िक रहा। इस दौरान आर्द्रता न्‍यूनतम 86% और अध‍िकतम 89% दर्ज की गई। वातावरण में कोहरे का असर सुबह से ही बना रहा और द‍िन चढ़ने के साथ ही वातावरण में धूप का असर होने पर कोहरा छंट भी गया। शहर में हल्‍का तो अंचलों में कोहरा सघन बना रहा।

मौस वि‍भाग ने पूर्व में ही सोमवार को कोहरा घना होने का अनुमान जताया था और उसी अनुरूप सुबह कोहरे का असर भी बना रहा। द‍िन चढ़ने के साथ ही वातावरण में नमी का असर भी चढ़ा और धूप के बीच ही वातावरण में पारा भी चढ़ा। हालांकि‍ ठंडक का असर सुबह तीन बजे से ही बना रहा।