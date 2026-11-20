जागरण संवाददाता, वाराणसी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में इन दिनों बंदरों की सक्रियता बढ़ गई है। प्रसाद देखते ही बंदर झपट्टा मारकर छीन लेते हैं, जिससे भक्त हताश होकर बाबा के दर्शन करने को मजबूर हैं। भक्‍तों के प्रसाद छीनने से लेकर हमला और घुड़की तो मानो आम हो चुका है।

बीते डेढ़ महीने में बंदर काटने के 45 मामले सामने आ चुके हैं। आए दिन श्रद्धालुओं के हाथ से प्रसाद छीनने और अचानक सामने आ जाने से एक-दो लोग चोटिल हो रहे हैं। तस्वीर में भी साफ दिख रहा है कि मंदिर परिसर में कई बंदर खुलेआम घूम रहे हैं।

हालांकि मंदिर प्रशासन और सुरक्षा कर्मी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। भीड़ वाले स्थानों पर कर्मचारियों की तैनाती बढ़ा दी गई है और श्रद्धालुओं को खुले में प्रसाद व खाद्य सामग्री न ले जाने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है।