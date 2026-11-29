जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी की सांस्कृतिक धरती पर झारखंड के आदिवासी समाज की लोक परंपराओं और जीवन दर्शन के रंग बिखरे। भारत कला भवन में आयोजित बनारस बिनाले के तहत एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच पर झारखंड के गुमला जिले के वनांचल गांव कुलबुरु के मुंडा आदिवासी समुदाय के कलाकारों ने पारंपरिक लोकनृत्यों की प्रस्तुति दी। 'माटी की सुर, रंग और परंपराएं' शीर्षक से हुई इस प्रस्तुति में छह लोकनृत्यों के माध्यम से विवाह, बालिका जीवन, युवा शक्ति, सामुदायिक एकजुटता और प्रकृति के प्रति आदिवासी समाज के जुड़ाव को अभिव्यक्ति मिली।

शोषण सुरिन फाउंडेशन और सीआइआइ फाउंडेशन की ओर से प्रस्तुत इस कार्यक्रम में मांदर, नगाड़ा और ढोल की थाप ने वनांचल की सांस्कृतिक लय को जीवंत किया। खास बात यह रही कि इन प्रस्तुतियों में नृत्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही सामाजिक स्मृतियों, मान्यताओं और जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति के रूप में सामने आया।

प्रस्तुति की शुरुआत मुंडा समाज की विवाह परंपरा पर आधारित नृत्य से हुई। इसमें विवाह को केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों और पूरे समुदाय के मिलन के रूप में दर्शाया गया। दूसरे लोकगीत में बाल विवाह की पीड़ा को एक बालिका की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया। इसमें बचपन के सपनों और पारिवारिक परंपराओं के बीच टकराव को मार्मिक ढंग से उभारा गया। तीसरी प्रस्तुति में बेटी को स्वतंत्र उड़ान भरने वाली चिड़िया के रूपक में चित्रित करते हुए उसके सपनों और उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

नगाड़े की थाप पर आधारित चौथी प्रस्तुति में सामूहिक उत्सव का आह्वान था। पांचवें नृत्य में युवाओं की ऊर्जा, साहस और सामूहिक शक्ति को परिवर्तन का आधार बताया गया। वहीं छठी प्रस्तुति प्रकृति की सुंदरता को समर्पित रही। इसमें तारों भरे आकाश, धरती और हिमालय की शीतलता के बिंबों के माध्यम से प्रकृति के साथ मनुष्य के आत्मीय संबंध को दर्शाया गया।