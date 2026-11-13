एशियाई खेल 2026: जैवलिन थ्रो मुकाबले के विजेता रोहित यादव का वाराणसी लौटने पर हुआ भव्य स्वागत

जागरण संवाददाता, वाराणसी। एशियाई खेल-2026 में जैवलिन थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) कर्मी रोहित यादव का शुक्रवार को बरेका पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। अधिकारियों, कर्मचारियों, खेल संघ के पदाधिकारियों, प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों ने उनका अभिनंदन किया।

मुख्य प्रवेश द्वार पर स्वागत के बाद रोहित यादव को सिनेमा हाल होते हुए प्रशासन भवन तक ले जाया गया। इस दौरान पूरे परिसर में उत्साह का माहौल रहा। लोगों ने तालियों और शुभकामनाओं के साथ उनकी उपलब्धि का उत्सव मनाया।