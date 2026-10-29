वाराणसी एमएलसी चुनाव: आशुतोष सिन्हा की निर्णायक बढ़त, 16,984 मतों से आगे

जागरण संवाददाता वाराणसी। पहड़िया स्थित लाल बहादुर शास्त्री नवीन मंडी में गुरुवार को एमएलसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना जारी रही। जिसमें समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने भाजपा प्रत्याशी केदारनाथ सिंह पर अपनी बढ़त और मजबूत कर ली है। प्रथम वरीयता के मतों की नौवें चक्र तक हुई गिनती में आशुतोष सिन्हा को 50,462 मत मिले हैं, जबकि भाजपा के केदारनाथ सिंह को 33,478 मत प्राप्त हुए हैं। इस तरह आशुतोष सिन्हा 16,984 मतों से आगे चल रहे हैं।