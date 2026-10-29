MLC चुनाव में वाराणसी से आगरा तक के नतीजों से नैरेटिव मजबूत करेगी सपा, यूपी चुनाव से पहले फ्रंटफुट में खेलने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। विधान सभा चुनाव से पहले विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक सीटों के नतीजों ने प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। पिछले चुनाव के मुकाबले अपनी बढ़त और संघर्षपूर्ण सीटों पर मजबूत प्रदर्शन से सपा ने भाजपा को झटका दिया है। भाजपा भले ही अपनी सीटों के आंकड़े के बराबर रहने की दुहाई दे रही हो, परंतु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हार और गोरखपुर में मिली कठिन जीत ने पार्टी को बेचैन किया है।

आगरा में पुनर्मतदान और सपा प्रत्याशी की जीत से भी सपा फ्रंटफुट पर है। पार्टी नतीजों को अपने मुद्दों और नैरेटिव की जीत मान रही है। चुनाव पढ़े-लिखे मतदाताओं का था और इन वर्ग को चुनावी माहौल बनाने के लिए भी अहम माना जाता है, ऐसे में सपा को विधान सभा चुनाव के लिए नई ऊर्जा मिली है।

विधान परिषद की जिन 11 सीटों पर चुनाव हुआ, उनमें वाराणसी की शिक्षक व स्नातक सीट और इलाहाबाद-झांसी स्नातक सीटें सपा के पास थीं। बुधवार रात 11 बजे तक घोषित परिणामों में सपा वाराणसी व आगरा शिक्षक सीट और इलाहाबाद-झांसी व लखनऊ स्नातक सीट जीत चुकी थी, जबकि वाराणसी स्नातक सीट पर आगे थी। चुनाव में सपा ने इस बार विधान सभा चुनाव की तरह ही प्रचार से मतदान तक बड़ी संख्या में नेताओं को जिम्मेदारी दी थी।