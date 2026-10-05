जागरण संवाददाता, वाराणसी। उत्‍तर प्रदेश से शन‍िवार को मानसून के पूरी तरह से व‍िदा होने के बाद आख‍िरकार मानसूनी बादल भी पूरी तरह से व‍िदा हो चुके हैं और आसमान साफ होने के साथ ही द‍िन में धूप चटख हो रही है तो रातें सर्द हो चली हैं। इस पूरे सप्‍ताह के ल‍िए मौसम व‍ि‍भाग ने सामान्‍य मौसम का अनुमान जताया है। जबक‍ि अंचलों में कुहासा अब सघन होने लगा है।

पूर्वांचल में सोनभद्र के रास्‍ते बीते शन‍िवार को मानसून की व‍िदायी के बाद मौसम का रुख बदल चुका है। मौसम वि‍भाग ने अनुमान जताया है क‍ि वातावरण में नमी का स्‍तर घटने के साथ ही लोकल हीट‍िंंग में कमी आ चुकी है। इसकी वजह से वातावरण में ठंडक का असर भी अब प्रभावी होने लगा है। सुबह और शाम के साथ ही रातें भी अब सर्द हो चली हैं। मौसम व‍िभाग ने अब तापमान में गि‍रावट का संकेत द‍िया है।

पूर्वांचल में सबसे पहले कोहरा अंचलों में वहां शुरू होता है जो नद‍ियों के किनारे के क्षेत्र हैं। जबक‍ि मऊ, बल‍िया, मीरजापुर, सोनभद्र सह‍ित वाराणसी में गोमती गंगा संगम क्षेत्र सह‍ित अन्‍य तटीय क्षेत्रों में कुहासा सघन होता जा रहा है। रातें सर्द हैं तो घरों में एसी और कूलर पूरी तरह से बंद होने के बाद पंखों की गत‍ि सुस्‍त हो चली है। मौसम व‍िभाग के अनुमानों के अनुसार आने वाले द‍िनों में कोहरा भी बनने लगेगा।