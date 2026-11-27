जागरण संवाददाता, वाराणसी। बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही अब यात्रियों को बनारस की कलात्मक झलक मिलेगी। गुरुवार को सीआइआइ बनारस बिनाले 2026 के विशेष कला इंस्टालेशन का लोकार्पण किया गया। इसकी परिकल्पना काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के अप्लाइड आर्ट्स विभागाध्यक्ष प्रो. मनीष अरोड़ा ने की है।

बिनाले के प्रतीक चिह्न में लिखे 'बनारस' शब्द को त्रिआयामी नगर का रूप दिया गया है। इसमें घाटों की सीढ़ियां, मंदिरों के शिखर, मेहराबदार आले और गंगा की नाव उकेरी गई हैं। आलों में बनारस के पारंपरिक खिलौने भी सजाए गए हैं। भीतर से जगमगाती रोशनी बिनाले की थीम 'काशी/प्रकाश : इंद्रियों का नगर' को साकार करती है।