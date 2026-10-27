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वाराणसी सह‍ित पूर्वांचल में भारी बार‍िश का ऑरेंज अलर्ट, 12 से 24 घंटों के भीतर बादलों की सक्र‍ियता का अनुमान

By abhishek sharma Edited By: Abhishek sharma
Published: Tue, 27 Oct 2026 11:49 AM (IST)

अर्नब चक्रवात की सक्रियता छत्तीसगढ़ के रास्ते उत्तर की ओर बढ़ रही है, जिससे वाराणसी सहित पूर्वांचल में अगले 12-24 ...और पढ़ें

पूर्वांचल में अर्नब चक्रवात का असर: वाराणसी सहित कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट।

पूर्वांचल में अर्नब चक्रवात का असर: वाराणसी सहित कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट।

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जागरण संवाददाता, वाराणसी। मौसम व‍िभाग की ओर से आधी रात के बाद अपडेट क‍िए गए आंकड़ों के अनुसार अर्नब चक्रवात की सक्र‍ियता तट से टकराने के बाद अब उत्‍तर की ओर छत्‍तीसगढ़ के रास्‍ते बढ़ रही है। फ‍िलहाल मंगलवार की सुबह इसकी सक्रि‍यता स‍िंंगरौली तक पहुंच चुकी थी। इसके आगे सोनभद्र में यूपी में पहले पहुंचने का अनुमान है। यह स्‍थ‍ित‍ि अगले 12 से 24 घंटे में शुरू हो जाएगी। 

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मौसम व‍िभाग ने अपने आध‍िकार‍िक सोशल मीड‍िया हैंडल पर साझा क‍िया है क‍ि बादलों की सक्र‍ियता का दौर शुरू हाे चुका है ओर सह पश्‍च‍िम उत्‍तर की ओर रुख कर सकता है। यह आखिरकार दोपहर में सक्रि‍यता के साथ सोनभद्र ज‍िले तक मंगलवार की दोपहर तक जा पहुंचा है। अब इसके शाम तक सोनभद्र से आगे पहुंचने और मंगलवार की देरत रात्र‍ि तक पूर्वांचल के अन्‍य ज‍िलों तक सक्र‍िय होने का अनुमान जताया जा रहा है। 

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वहीं वाराणसी में बीते चौबीस घंटों में अध‍िकतम तापमान 33.4°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 1.0 ड‍िग्री अध‍िक रहा। न्‍यूनतम तापमान 18.0°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 0.7 ड‍िग्री कम रहा। आर्द्रता इस दौरान न्‍यूनतम 68% और अध‍िकतम 80% दर्ज की गई है। बीते चौबीस घंटे में अध‍िकतम आर्द्रता में इजाफा हुआ है। माना जा रहा है क‍ि इसकी वजह बादलों की आगामी सक्र‍ियता है। वहीं कृ‍ष‍ि व‍िभाग की ओर से भी क‍िसानों को सतर्क रहने की ह‍िदायत जारी की गई है। 

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