जागरण संवाददाता, वाराणसी। मौसम व‍िभाग की ओर से आधी रात के बाद अपडेट क‍िए गए आंकड़ों के अनुसार अर्नब चक्रवात की सक्र‍ियता तट से टकराने के बाद अब उत्‍तर की ओर छत्‍तीसगढ़ के रास्‍ते बढ़ रही है। फ‍िलहाल मंगलवार की सुबह इसकी सक्रि‍यता स‍िंंगरौली तक पहुंच चुकी थी। इसके आगे सोनभद्र में यूपी में पहले पहुंचने का अनुमान है। यह स्‍थ‍ित‍ि अगले 12 से 24 घंटे में शुरू हो जाएगी।

मौसम व‍िभाग ने अपने आध‍िकार‍िक सोशल मीड‍िया हैंडल पर साझा क‍िया है क‍ि बादलों की सक्र‍ियता का दौर शुरू हाे चुका है ओर सह पश्‍च‍िम उत्‍तर की ओर रुख कर सकता है। यह आखिरकार दोपहर में सक्रि‍यता के साथ सोनभद्र ज‍िले तक मंगलवार की दोपहर तक जा पहुंचा है। अब इसके शाम तक सोनभद्र से आगे पहुंचने और मंगलवार की देरत रात्र‍ि तक पूर्वांचल के अन्‍य ज‍िलों तक सक्र‍िय होने का अनुमान जताया जा रहा है।