जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारत सरकार के कामर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तहत एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथारिटी (एपीडा) ने वाराणसी से मेडागास्कर के लिए बिस्कुट के पहले एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट को हरी झंडी दिखाई। यह पहल इस इलाके की फूड-प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और भारत के प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स की ग्लोबल पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक कदम है।

भारत और मेडागास्कर के बीच एपीडा-शेड्यूल प्रोडक्ट्स का कुल ट्रेड लगभग 990 रुपये करोड़ था। यह योगदान मेडागास्कर को राज्य के कृषि और प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। निर्यात कंसाइनमेंट को वाराणसी से सड़क के रास्ते न्हावा शेवा (जेएनपीटी), महाराष्ट्र ले जाया गया। बाद में समुद्र के रास्ते तमातावे पोर्ट, मेडागास्कर भेजा गया।

एफवाई 2025–26 के दौरान भारत का अनाज से बने बिस्कुट का एक्सपोर्ट लगभग 3,642 करोड़ रुपये का था। इसी समय के दौरान, मेडागास्कर को भारत का बिस्कुट एक्सपोर्ट लगभग 7.60 रुपये करोड़ का था, जो इस मार्केट में और विस्तार के मौकों का संकेत देता है।