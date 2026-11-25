जागरण संवाददाता, वाराणसी। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। ओपीडी में एलर्जी, दमा, सर्दी, जुकाम, बुखार व डायरिया के मरीज अधिक आ रहे हैं। वहीं कुछ मरीजों में डेंगू, स्क्रब टाइफस के मरीज भी देखने को मिल रहे हैं। सर्दी से बचाव को लेकर बच्चों को मौसम के अनुसार गर्म कपड़े सुबह-शाम अवश्य पहनाएं।

यह ध्यान रहे कि शरीर पूरी तरह ढका रहे। छह महीने से पांच साल तक के बच्चों को इंफ्लूएंजा का वार्षिक टीका जरूर लगवा लेना चाहिए। इससे सर्दी और कुछ हद तक दमें की गंभीरता से बचा जा सकता है।

दैनिक जागरण के लोकप्रिय कार्यक्रम ‘हेलो जागरण’ में बुधवार को पं. दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के शिशु रोग विशेष डा. राहुल कुमार सिंह ने पाठकों से बात की। इन्होंने संक्रमण, बुखार, सामान्य सर्दी-जुकाम, फ्लू, गले में खराश, निमोनिया, पेट, पाचन की समस्याएं, दस्त, उल्टी, पेट दर्द या नवजात में पोषण से जुड़ी समस्याएं, कुपोषण, एनीमिया आदि संबंधित जानकारी दी। साथ ही बचाव व उपचार के बारे में भी बताया।



मेरा पांच साल का बच्चा है। सर में दर्द, तेज बुखार, उल्टी और शरीर में लाल दाने निकल रहे हैं क्या करें? सुनीता (दुर्गाकुंड) यह डेंगू का लक्षण हो सकता है। इसके लिए आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर बाल रोग चिकित्सक से मिलकर करके सीबीसी, डेंगू, एलएफटी की जांच कराने की आवश्यकता है। रिपोर्ट के आधार पर आगे का इलाज किया जाएगा। दो साल का बच्चा है हर एक घंटे पर दस्त कर रहा है चार दिन से एंटीबायोटिक दे रहे है, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है क्या करें? अमित (सारनाथ)

एंटीबायोटिक अपने मन से नहीं लेना चाहिए। सर्दी के मौसम में बच्चे को वायरल डायरिया अक्सर हो जाता है। इसमें किसी तरह का एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं होता है। बच्चे में निर्जलीकरण के लक्षण होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या घर में सुपाच्य भोजन एवं ओआरएस का घोल पीने से ठीक हो सकता है।

मेरी बच्ची 13 साल की है। लंबाई नहीं बढ़ रहा है क्या करें? राजेश यादव (काशी विद्यापीठ) बच्चों की लंबाई अनुवांशिक एवं माता-पिता की लंबाई के अनुपात (मिड पेरेंटल हाइट) में ही होती हैं। साथ ही कुपोषण, पेट में केंचुआ की वजह से हो सकता है। ऐसे में केचुआ से बचाव के लिए 1-14 साल के बच्चों को हर छह माह पर एल्बेंडाजोल की दवा दें। जंग फूड देने की बजाए पौष्टिक भोजन दें। इससे बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर होगा और लंबाई भी बढ़ेगी।

10 साल की बच्ची है और पांच दिन से सांस तेज चल रही है और आज से सांस में सीटी जैसी आवाज आ रही है क्या करें? विवेक (राजातालाब)

- यह बच्चे में दमा का लक्षण हो सकता है। इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। इस मौसम में पराली के जलने और वायु प्रदूषण बढ़ने की वजह से समस्या की गंभीरता देखने को मिल रही है। सांस में सीटी जैसी आवाज आने पर स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डाक्टर से मिलकर नेबुलाइज, आक्सीजन, एचएचएचएफएनसी का सपोर्ट लें।