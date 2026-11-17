जागरण संवाददाता, वाराणसी। श्रीकाशी अन्नपूर्णा मठ-मंदिर के महंत स्वामी शंकर पुरी महाराज ने सोमवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किया। उन्हें 11 फरवरी को आयोजित सामूहिक विवाह एवं यज्ञोपवीत समारोह के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री ने समारोह में शामिल होने की सहमति दी और आयोजन को भव्यता के साथ संपन्न कराने को कहा। श्रीकाशी अन्नपूर्णा अन्नक्षेत्र ट्रस्ट की ओर से यह समारोह शिवपुर स्थित अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम में आयोजित किया जाएगा।

मुलाकात के दौरान महंत शंकर पुरी महाराज ने मुख्यमंत्री को अन्नकूट का प्रसाद और मां अन्नपूर्णेश्वरी व भगवान विश्वनाथ की लकड़ी की प्रतिकृति भेंट की। मुख्यमंत्री ने भी स्मृति चिह्न के रूप में भगवान रामलला की स्फटिक प्रतिमा प्रदान की।