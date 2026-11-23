काशी विश्वनाथ और अन्नपूर्णा मंदिर में अनंत अंबानी ने किया दर्शन-पूजन
उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी ने वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा मंदिरों में दर्शन-पूजन किया। उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की, जहां विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।
HighLights
अनंत अंबानी ने वाराणसी में मंदिरों का दौरा किया।
श्री काशी विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा में पूजा-अर्चना।
वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सुख-समृद्धि की कामना की।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी ने रविवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और माँ अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन-पूजन किया, सबसे पहले वे माँ अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचे, जहां 21 ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उनका स्वागत किया।
मंदिर में उन्होंने विधि-विधान से माँ अन्नपूर्णा का पूजन-अर्चन किया और आशीर्वाद लिया। इसके बाद अनंत अंबानी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ का विधिवत दर्शन-पूजन किया और गर्भगृह में जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। दर्शन के दौरान मंदिर प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए थे।