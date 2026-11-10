जागरण संवाददाता, वाराणसी। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष स्व. राजेश यादव नत्थू के आवास सीर गोवर्धनपुर, डाफी, वाराणसी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन मंगलवार को किया गया। सभा में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों एवं सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर स्व. राजेश यादव नत्थू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया।

इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि स्व. राजेश यादव नत्थू समाजवादी पार्टी के अत्यंत समर्पित, निष्ठावान एवं कर्मठ कार्यकर्ता थे। पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और संगठन के लिए उनका समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा। आज समाजवादी पार्टी को उनके जैसे ही निष्ठावान एवं समर्पित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। उनका असामयिक निधन पार्टी और संगठन के लिए अपूरणीय क्षति है।

वक्ताओं ने उनके राजनीतिक एवं सामाजिक योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी को जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में विजयी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पार्टी ने उनकी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाकर उनके परिवार के प्रति अपना विश्वास भी व्यक्त किया था। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और समाजवादी विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक रहा।

श्रद्धांजलि सभा के दौरान उनकी आत्मा की शांति एवं सद्गति के लिए हवन-पूजन का भी आयोजन किया गया। उपस्थित सभी लोगों ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने तथा शोकाकुल परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना किया।