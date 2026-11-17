जागरण संवाददाता, वाराणसी। लालपुर-पांडेयपुर थाना क्षेत्र के गजानंद अपार्टमेंट निवासी अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिंह ने मिठाई देने के बहाने बुलाकर बेटे को असलहे के बल पर अगवा करने का आरोप लगाया। कहा कि दो काली गाड़ियों से पहुंचे नौ लोगों ने अपहरण की कोशिश की। पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है।

तहरीर के अनुसार, 15 नवंबर की रात करीब 9:20 बजे अपार्टमेंट के गार्ड से फोन करवाकर बेटे पुष्कर सिंह को मिठाई देने के बहाने गेट पर बुलाया गया। आरोप है कि काले रंग की दो गाड़ियों से नौ लोग असलहा लेकर पहुंचे थे और बेटे को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने लगे। शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे तो सभी धमकी देते हुए फरार हो गए। इंस्पेक्टर अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मामला मारपीट से जुड़ा है। इसकी जांच की जा रही है।