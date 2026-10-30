आजमगढ़ में भूमि विवाद में कार्रवाई न होने का आरोप, युवक ने खाया विषाक्त पदार्थ

जागरण संवाददाता, बरदह (आजमगढ़)। भूमि विवाद में कार्रवाई न होने से नाराज एक युवक शुक्रवार को कथित तौर पर विषाक्त पदार्थ खाने के बाद बरदह थाने पहुंच गया। वहां उसने कहा कि अगर उसकी मौत होती है तो इसके लिए पुलिस के उच्चाधिकारियों और थाना प्रभारी को जिम्मेदार होंगे।

घटना का वीडियो किसी ने बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। हालांकि, दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जीवली गांव निवासी वतन राय के अनुसार, विपक्षी से उसका भूमि विवाद चल रहा है। आरोप है कि दस अक्टूबर को विपक्षी ने मारपीट कर उसे, उसकी पत्नी और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया था।

मारपीट में परिवार के लोग घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से सभी का नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराया गया। इसके बाद वतन राय ने विपक्षी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी थी। उसका आरोप है कि तीन सप्ताह बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।