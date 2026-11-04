जागरण संवाददाता (चोलापुर) वाराणसी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलने की मांग को लेकर किसान नेता अजीत सिंह डोभी ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। मंगलवार को चोलापुर के बनियापुर स्थित उनके आवास को प्रशासनिक टीम ने घेर लिया।

इससे नाराज किसान नेता भवन की छत पर चढ़ गए और घेराबंदी समाप्त होने तक नीचे नहीं उतरने की बात कही। अजीत सिंह डोभी ने बताया कि पांच नवंबर को नितिन गडकरी के जौनपुर आगमन पर किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की मांग को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी जौनपुर को पत्रक सौंपा था।

इसके अगले दिन उनके आवास पर प्रशासनिक पहरा लगा दिया गया, जिससे ये मंगलवार दोपहर से ही अपने छत पर चढ़े हुए हैं।किसान नेता के अनुसार प्रतिनिधिमंडल मंत्री के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग-233 से प्रभावित किसानों के लंबित मुआवजे व ब्याज, अधूरी सड़क पर टोल वसूली और सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ी समस्याएं उठाना चाहता है।