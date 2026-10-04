वाराणसी से शारजाह के लिए 25 अक्टूबर से एयर इंडिया एक्सप्रेस संचालित करेगी दो उड़ानें, वर्तमान उड़ान के समय में भी बड़ा बदलाव

जागरण संवाददाता, बाबतपुर (वाराणसी)। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (बाबतपुर) से खाड़ी देशों के लिए हवाई संपर्क और अधिक मजबूत होने जा रहा है। 25 अक्टूबर से वाराणसी और शारजाह के बीच उड़ानों का दायरा बढ़ने वाला है। इस संबंध में विमान का नया शेड्यूल जारी हो चुका है और टिकटों की बुकिंग भी शुरू कर दी गई है।

उड़ानों का नया शेड्यूल और समय में बदलाव

वर्तमान में वाराणसी और शारजाह के बीच केवल एक उड़ान संचालित होती है। लेकिन 25 अक्टूबर से यात्रियों को दो उड़ानों की सुविधा मिलेगी।

पहली उड़ान :

आगमन: एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान (IX 184) शारजाह से भारतीय समयानुसार दोपहर 12:50 बजे उड़ान भरकर शाम 4:45 बजे वाराणसी पहुंचेगा।

प्रस्थान: यही विमान (IX 183) बनकर शाम 6:15 बजे वाराणसी से शारजाह के लिए प्रतिदिन रवाना होगा।

(नोट: वर्तमान में यह उड़ान रात में आती-जाती थी, जिसके समय में अब यह बदलाव किया गया है।)

दूसरी उड़ान (सप्ताह में 4 दिन):

यह विमान (IX 248) शारजाह से सुबह 7:15 बजे उड़ान भरकर सुबह 11:15 बजे वाराणसी पहुंचेगा।

वापसी में यही विमान (IX 247) बनकर दोपहर 12:15 बजे वाराणसी से शारजाह के लिए उड़ान भरेगा।

संचालन के दिन: यह उड़ान प्रत्येक रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होगी।

किराए की स्थिति और त्योहारी सीजन का असर

चूंकि 25 अक्टूबर के आसपास त्योहारी सीजन की शुरुआत हो रही है, इसलिए विमानन कंपनियों ने किराए में बढ़ोतरी की है:

वाराणसी-शारजाह मार्ग: आमतौर पर इस रूट का किराया 15,000 से 20,000 रुपये के बीच रहता है, लेकिन 25 अक्टूबर को वाराणसी से शारजाह का किराया बढ़कर लगभग 23,000 रुपये पहुंच गया है। वहीं, शारजाह से वाराणसी का किराया लगभग 32,000 रुपये है।

लखनऊ से तुलना: यदि उत्तर प्रदेश के दूसरे प्रमुख एयरपोर्ट (लखनऊ) से तुलना करें, तो लखनऊ से शारजाह का किराया लगभग 16,000 रुपये और शारजाह से लखनऊ का किराया 21,000 रुपये है, जो वाराणसी की तुलना में थोड़ा कम है।