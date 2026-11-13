जागरण संवाददाता, वाराणसी। तुलसी घाट पर विश्वप्रसिद्ध नागनथैया लीला के लिए दोपहर से ही गंगा घाट पूरा खचाखच भर चुका था। शाम ठीक 4:40 बजे नदी में गेंद खोजने के लिए कन्हैया ने छलांग लगाई और कुछ ही देर बाद कालिया नाग का मान मर्दन करते हुए फन पर नृत्य करते लोगों को दर्शन दि‍या तो काशी थी मथुरा वृंदावन और गोकुल नजर आई।

गोस्‍वामी तुलसीदास द्वारा शुरू की गई यह परंपरा काशी में शुक्रवार को जीवंत हुई। जय कन्‍हैया लाल की ही नहीं बल्‍क‍ि हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण के नारों से गुंजायमान तुलसी घाट संग काशी और मथुरा का भेद म‍िट गया। द्वापर युग को जीवंत करने के लिए मां गंगा ने कालिंदी का रूप धर लिया।