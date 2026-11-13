कालिया नाग का घमंड चूर कर श्रीकृष्ण ने काशी में गंगा की लहरों पर छेड़ी बंशी की तान
तुलसी घाट पर विश्वप्रसिद्ध नागनथैया लीला में बाल श्रीकृष्ण ने कालिया नाग का मान मर्दन कर उसके फन पर नृत्य ...और पढ़ें
HighLights
तुलसी घाट पर विश्वप्रसिद्ध नागनथैया लीला का आयोजन हुआ।
बाल श्रीकृष्ण ने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया।
यह परंपरा काशी को मथुरा-वृंदावन का अनुभव कराती है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। तुलसी घाट पर विश्वप्रसिद्ध नागनथैया लीला के लिए दोपहर से ही गंगा घाट पूरा खचाखच भर चुका था। शाम ठीक 4:40 बजे नदी में गेंद खोजने के लिए कन्हैया ने छलांग लगाई और कुछ ही देर बाद कालिया नाग का मान मर्दन करते हुए फन पर नृत्य करते लोगों को दर्शन दिया तो काशी थी मथुरा वृंदावन और गोकुल नजर आई।
गोस्वामी तुलसीदास द्वारा शुरू की गई यह परंपरा काशी में शुक्रवार को जीवंत हुई। जय कन्हैया लाल की ही नहीं बल्कि हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण के नारों से गुंजायमान तुलसी घाट संग काशी और मथुरा का भेद मिट गया। द्वापर युग को जीवंत करने के लिए मां गंगा ने कालिंदी का रूप धर लिया।
वहीं बाल श्रीकृष्ण के रूप में श्रेयन शर्मा कुछ ही मिनट में नदी में गेंद ढूंढने के लिए कदंब की डाल से छलांग लगाए तो एक बारगी लोग बेचेन हो उठे। लेकिन कालिया नाग को नाथ कर नाचते हुए बंशी की तान छेड़ते हुए किशन कन्हाई की लीला नजर आई तो काशी मंत्र मुग्ध हो उठी।