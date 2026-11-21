जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में मौसम का रुख लगातार बदलाव की ओर हो चला है। एक ओर अकवान चक्रवात का असर है तो दूसरी ओर ठंडक का जोर भी प्रभावी हो चला है। हालांक‍ि वातावरण में चक्रवात की वजह से आर्द्रता में इजाफा होने के बीच वातावरण में न्‍यूनतम तापमान में इजाफा भी हुआ और तापमान में इजाफा होने से लोगों को सुबह की गलन से कुछ राहत भी म‍िली।

बीते चौबीस घंटों में अध‍िकतम तापमान 28.5°C दर्ज क‍िया गया जो साामन्‍य से 0.7 ड‍िग्री कम रहा। न्‍यूनतम तापमान 17.0°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 2.7 ड‍िग्री अध‍िक रहा। आर्द्रता न्‍यूनतम 78% और अधिकतम 86% दर्ज की गई। मौसम व‍िभाग की ओर से जारी सैटेलाइट तस्‍वीरों में बादलों की आवाजाही का दौर रहा और वातावरण में नमी का असर भी बढ़ा रहा। हालांकि‍ बादलों की सक्र‍ि‍यता का दौर भी बना रहा और हवाओं का रुख भी कमजोर रहा।

शन‍िवार की सुबह आसमान में बादलों की सक्रि‍यता का दौर बना रहा और बादलों की आवाजाही के बीच वातावरण में उमस का असर भी रहा। हालांक‍ि बादलों को आर्द्रता से इतना सपोर्ट नहीं म‍िला क‍ि बार‍िश हो सके। बादलों की आवाजाही के बीच सुबह सूरज का असर भी कमजोर रहा तो दूसरी ओर कोहरा भी अंचलों में घना बना रहा। अंचलों में कोहरे का असर होने के साथ ही वातावरण में नमी का असर भी रहने से लोगों को ठंडक से पर्याप्‍त राहत भी म‍िली।