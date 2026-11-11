वाराणसी में बाइक से टकराकर अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरी युवती को ट्रक ने रौंदा

जागरण संवाददाता, (रोहनिया) वाराणसी। थाना क्षेत्र के पंडितपुर गांव के सामने नेशनल हाईवे 19 पर बुधवार की दोपहर में हुई सड़क दुर्घटना के दौरान शिवानी नामक 18 वर्षीय युवती की मौके पर ही मौत हो गयी। जबकि बाइक चला रहा किशन यादव घायल हो गया।

मीरजापुर जिले के कछवां स्थित केवटाबीर का रहने वाल किशन यादव गांव की ही दोस्त शिवानी के साथ बाइक से वाराणसी घूमने जा रहे थे। हाइवे स्थित हेरिटेज अस्पताल के पहले पंडितपुर गांव के सामने बगल से जा रहे बाइक की टक्कर से अनियंत्रित होकर युवती सड़क की तरफ जा गिरी तभी पीछे से आ रहे ट्रक के पहिये के नीचे आ गई, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। जबकि ट्रक सहित चालक फरार हो गया।