जागरण संवाददाता, (चौबेपुर) वाराणसी। जाल्हूपुर बाजार में जूते सिलने का काम करने वाले एक कारीगर को नारियल पानी के बहाने कथित रूप से बैटरी का तेजाब पिलाने का मामला सामने आया है। तरल पदार्थ पीने के बाद कारीगर की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने उसे गंभीर हालत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, चौबेपुर थाना क्षेत्र के विशुनपुरा गांव निवासी लालमन जाल्हूपुर बाजार में दुकान लगाकर जूते सिलने का काम करते हैं। उनकी दुकान के पास ही छेदी सोनकर की फल की दुकान है। आरोप है कि एक नवंबर 2026 को फल की दुकान पर मौजूद आकाश सोनकर पुत्र नत्थू सोनकर निवासी उकथी, चौबेपुर ने लालमन को पीने के लिए एक तरल पदार्थ दिया था। परिजनों का आरोप है कि नारियल पानी बताकर उन्हें धोखे से बैटरी का तेजाब पिला दिया गया। इसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी।