जागरण संवाददाता, वाराणसी। लंबे समय तक मानसूनी सक्र‍ियता का दौर पूर्वांचल सह‍ित उत्‍तर प्रदेश में पर्याप्‍त बार‍िश कराने के बाद अब सोनभद्र के रास्‍ते उत्‍तर प्रदेश से मानसून व‍िदा हो चुका है। एक द‍िन पूर्व शन‍िवार को मानसून ने एक झटके में मध्‍य उत्‍तर प्रदेश और पूर्वांचल को पार करते हुए ब‍िहार की ओर रुख कर ल‍िया। इसी के साथ ही इस बार सप्‍ताह भर समय से पूर्व ही मानसून वापस हो गया है।

मानसून अमूमन तो उत्‍तर प्रदेश से दस अक्‍टूबर तक सोनभद्र के रास्‍ते उत्‍तर प्रदेश से व‍िदायी की राह पकड़ता था ले‍किन इस बार अर्नब चक्रवात की अत‍ि सक्रि‍यता होने की वजह से चार द‍िनों तक लगातार बार‍िश होने के बाद तापमान में ग‍िरावट के साथ ही लोकल हीट‍िंंग में कमी आने की वजह से मानसून की दोबारा सक्र‍ियता के अनुकूल हालात नहीं रहे। लिहाजा माना जा रहा था क‍ि अब गुलाबी ठंडक के अहसास के साथ ही मानसूनी सक्र‍ियता का दौर पूरी तरह से न‍िष्‍क्र‍िय होने वाला है।

उत्‍तर प्रदेश से आख‍िरकार शन‍िवार को मानसून वापस लौट गया। - आइएमडी आख‍िरकार मानसून ने पूर्वांचल से शन‍िवार की दोपहर तक व‍िदायी ले ली। अब मानसूनी बार‍िश का दौर उत्‍तर प्रदेश से पूरी तरह से समाप्‍त हो चुका है। इस बार मानसूनी सक्र‍ियता का दौर प्रदेश में औसत से लगभग बीस फीसद तक आख‍िरी दो माह में अध‍िक रहा है। इसकी वजह से इस साल अलनीलो के खतरे के बाद भी सामान्‍य से अध‍िक बार‍िश दर्ज की गई। मौसम वि‍भाग के सभी अनुमानों को धता बताते हुए मानसून ने पर्याप्‍त बार‍िश कराई है।