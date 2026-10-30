जागरण संवाददाता, वाराणसी। पहड़िया स्थित अशोक नगर कॉलोनी के बहुजन समाज पार्टी मंडल कार्यालय में शुक्रवार को मंडल स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नेता सदन विधान परिषद एवं अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी मंडल के मुख्य मंडल जोन इंचार्ज दिनेश चंद्रा उपस्थित रहे। अध्यक्षता मुख्य मंडल जोन इंचार्ज रामचंद्र गौतम ने की।

मुख्य अतिथि दिनेश चंद्रा ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है, जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर पार्टी सर्वसमाज को साथ लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने और सरकार बनाने का संकल्प लिया गया। उन्होंने कहा कि बहन मायावती को पुनः पांचवीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए सर्वसमाज दृढ़ संकल्पित है।