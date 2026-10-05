वाराणसी में देव दीपावली से शुरू होगा लाइट एंड साउंड शो, 9.62 करोड़ से चल रहा काम, पुराने लेंस को बदलकर लगेंगे एचडी

जेपी पांडेय, जागरण, वाराणसी। सारनाथ पुरातत्व खंडहर परिसर में भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित लाइट एंड साउंड की पिक्चर और साफ दिखेगी एवं आवाज भी स्पष्ट सुनाई देगी। लगभग छह वर्ष पुराने और खराब लेंस को बदलकर नए लगाए जा रहे हैं। मौके पर फाउंडेशन समेत अन्य काम 50 प्रतिशत से अधिक हो गए हैं। सिर्फ लाइट एंड साउंड के उपकरण को स्टाल करना है।

पर्यटन विभाग ने आगामी महीने में 24 नवंबर को होने वाले देव दीपावली पर शुरू करने के लिए कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को निर्देश दिया है। शासन ने पर्यटन विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव मुहर लगाते हुए 9.62 करोड़ रुपये स्वीकृत किया था।

बौद्ध अनुयायियों के तीर्थ स्थलों में से एक सारनाथ है, यहां काफी संख्या में देसी-विदेशी पर्यटक आते हैं। पुरातत्व खंडहर परिसर में धमेख स्तूप के उत्तरी दिशा में भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित लाइट एंड साउंड लगाया गया था। लगभग छह वर्ष पहले 7.88 करोड की लागत से लाइट एंड साउंड लगाया गया था।

लाइट एंड साउंड स्थल पर पहले 60 पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था थी लेकिन बढ़ती भीड़ को देखते हुए कुर्सी की संख्या बढ़ाकर 120 कर दी गई है। नई कुर्सी पर्यटकों के लिए आरामदायक होगी। इसके अलावा आसपास पर्यटकों के बैठने के लिए बेंच लगाए जाएंगे, यहां पर्यटकों के साथ आने वाले गाइड समेत अन्य लोग बैठ सकेंगे।