काशी में भगवान श्रीकृष्ण पर टिप्पणी से नाराज अधिवक्ताओं ने धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ किया प्रदर्शन

जागरण सवंददाता, वाराणसी। भगवान श्रीकृष्ण पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अधिवक्ताओं और युवाओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री का पोस्टर जलाया और विरोध में नारे लगाए। साथ ही पुलिस कमिश्नर से मुकदमा दर्ज करने की मांग की।

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अधिवक्ता आलोक सौरभ ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री ने व्यासपीठ पर बैठकर भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं को ‘खेल’ बताया और भगवान को बांटने का काम किया है। इससे करोड़ों सनातनियों की आस्था को चोट पहुंची है। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस आयुक्त वाराणसी को तहरीर दी है। उन्होंने मांग की है कि धीरेंद्र शास्त्री कोर्ट में आकर माफी मांगें, तभी माफी स्वीकार होगी।