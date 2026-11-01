सारनाथ घूमने आई जापानी महिला का खोया पर्स खोज कर वापस किया

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सारनाथ घूमने आई जापानी महिला पर्यटक का घूमते समय पर्स गुम हो गया। परेशान महिला की शिकायत पर पुलिस ने आधे घंटे में पर्स खोज कर वापस किया।

जापानी महिला पर्यटक चान कोमी शनिवार को दिल्ली से काशी पहुंच कर रविवार को सारनाथ घूमने आई थी उसी दौरान इसका पर्स गुम हो गया।

परेशान विदेशी पर्यटक ने स्थानीय थाने पर सूचना दी जिस पे थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ सीसी फुटेज के आधार पर महिला का पर्स पुरातत्व टिकट काउंटर के पास से आधे घंटे में खोज कर वापस किया। विदेशी महिला ने काशी की पुलिस की तत्परता को काफी सराहा।