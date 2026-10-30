काशी में दीपावली कलेक्शन; पुरुषों के लिए पारंपरिक और आधुनिक फैशन का संगम

जागरण संवाददाता, वाराणसी। दीपावली के अवसर पर मोहनलाल संस पुरुषों के लिए अपना खास फेस्टिवल कलेक्शन लाया है। डिज़ाइनर कुर्ता और जवाहर जैकेट्स का यह संग्रह भारतीय परंपरा और आधुनिक फैशन का झलक दिखाई दे रहा है।

वर्ष 1881 से अपनी विरासत को संजोए मोहनलाल संस पीढ़ियों से खास अवसरों को यादगार बनाने में योगदान देता आया है। इस वर्ष का कलेक्शन दीपावली पूजा, पारिवारिक समारोहों, उत्सवों और अन्य मौकों के लिए आकर्षक व बहुउपयोगी परिधान पेश करता है।