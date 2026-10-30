काशी में दीपावली कलेक्शन; पुरुषों के लिए पारंपरिक और आधुनिक फैशन का संगम
मोहनलाल संस ने दीपावली के अवसर पर पुरुषों के लिए अपना विशेष फेस्टिवल कलेक्शन लॉन्च किया है, जिसमें डिज़ाइनर कुर्ता ...और पढ़ें
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मोहनलाल संस का दीपावली के लिए खास फेस्टिव कलेक्शन।
डिज़ाइनर कुर्ता और जवाहर जैकेट्स का आकर्षक संग्रह।
भारतीय परंपरा और आधुनिक फैशन का सुंदर मेल।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। दीपावली के अवसर पर मोहनलाल संस पुरुषों के लिए अपना खास फेस्टिवल कलेक्शन लाया है। डिज़ाइनर कुर्ता और जवाहर जैकेट्स का यह संग्रह भारतीय परंपरा और आधुनिक फैशन का झलक दिखाई दे रहा है।
वर्ष 1881 से अपनी विरासत को संजोए मोहनलाल संस पीढ़ियों से खास अवसरों को यादगार बनाने में योगदान देता आया है। इस वर्ष का कलेक्शन दीपावली पूजा, पारिवारिक समारोहों, उत्सवों और अन्य मौकों के लिए आकर्षक व बहुउपयोगी परिधान पेश करता है।
पारंपरिक भारतीय अंदाज वाले डिज़ाइनर कुर्तों से लेकर फेस्टिव लुक को खास बनाने वाली जवाहर जैकेट्स तक, संग्रह में क्लासिक शैली और आधुनिक फैशन का मेल है। इसमें हर व्यक्ति अपनी पसंद और व्यक्तित्व के अनुरूप परिधान चुन सकता है। यह कलेक्शन देशभर के स्टोर्स और आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। मोहनलाल संस के साथ परंपरा, अपनों का साथ और सदाबहार अंदाज का उत्सव मनाएं।