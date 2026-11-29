जागरण संवाददाता, वाराणसी। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने उसके बाद शादी से इन्कार करने और मारपीट करने के मामले में सारनाथ पुलिस ने नामजद आरोपित को गिरफ्तार किया है।

आरोपित की पहचान जौनपुर के केराकत थाना क्षेत्र के इकौनी गांव निवासी 32 वर्षीय विपिन यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे 28 नवंबर की रात करीब 9:30 बजे सारनाथ थाने के परिसर से गिरफ्तार किया।

सारनाथ एसओ व केस के विवेचक पंकज त्रिपाठी ने बताया कि आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती की जौनुपर के विपिन से मुंबई में दोस्ती हुई। पूर्वांचल के दोनों थे, लिहाजा एक-दूसरे पर विश्वास करते हए करीब आ गए।आरोप है कि विपिन ने शादी का झांसा देकर अपने युवती के साथ कई बार ज्यादती की।

युवती ने जब शादी के लिए बातचीत शुरू की तो पीछे हट गया। वह जौनपुर अपने गांव आ पहुंचा। इसी बीच लड़की भी मंबई से वाराणसी आ पहुंची। यहां दोनों होटल में मिले तो लड़की फिर उसे राजी करना चाही, लेकिन आरोपित अपने रुख पर कायम रहा।