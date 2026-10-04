डंपर मछली विक्रेता को रौंदकर मकान में घुसा, मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने वाराणसी- आजमगढ़ मार्ग किया जाम

जागरण संवाददाता (चोलापुर) वाराणसी। चोलापुर थाना क्षेत्र के चंदापुर पुलिस चौकी अंतर्गत चमरहा बाजार में रविवार दोपहर करीब तीनन बजे तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे मछली की दुकान पर बैठे युवक को रौंद दिया। इसके बाद सड़क किनारे बनी नाली और विद्युत पोल को तोड़ते हुए बगल के मकान में जा घुसा।

हादसे में मछली विक्रेता विकास सोनकर (24) की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वाराणसी की ओर से आजमगढ़ जा रहा हाइवा डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी नाली को तोड़ते हुए विद्युत पोल से टकराया।

इसके बाद दुकान पर बैठे विकास को रौंदते हुए मकान में जा घुसा। हादसे के बाद बाजार में अफरा-तफरी मच गई। घायलों में सोती हरिजन (45) की हालत गंभीर बताई गई है, जबकि दो अन्य लोग भी बुरी तरह जख्मी हुए हैं।

मृतक तीन भाइयों में बीच का था। उसके परिवार में पत्नी मोनी सोनकर के अलावा एक पुत्र और एक पुत्री हैं। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग पर शाम तक जाम लगा दिया।