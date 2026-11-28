जागरण संवाददाता, वाराणसी। लालपुर-पांडेयपुर थाना क्षेत्र के पहड़िया मंडी रोड स्थित नई बस्ती में लाइट बोर्ड लगाने के भुगतान को लेकर दुकानदार से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि निर्धारित कोटेशन से अधिक भुगतान करने के बावजूद ठेकेदार ने दो अन्य व्यक्तियों के साथ दुकान पर पहुंचकर 10 हजार रुपये की अतिरिक्त मांग की।

विरोध करने पर दुकानदार को गाली-गलौज कर पीटा गया और दुकान जलाने की धमकी दी गई। मामले में आलोक कुमार सोनी ने लालपुर-पांडेयपुर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आलोक कुमार सोनी निवासी रमरेपुर, पहड़िया की नई बस्ती, पहड़िया मंडी रोड पर ईगल इलेक्ट्रिक कंपनी के नाम से दुकान है। उन्होंने दुकान पर एसीपी लाइट बोर्ड लगवाने के लिए शिवचरण पुत्र रामप्रसाद से बातचीत की थी।

आरोप है कि शिवचरण ने आठ अक्टूबर को काम के लिए 45,440 रुपये का लिखित कोटेशन दिया था। सहमति के आधार पर दुकान पर लाइट बोर्ड लगाने का काम पूरा किया गया। इसके बाद शिवचरण ने 56 हजार रुपये की मांग शुरू कर दी, जबकि आलोक के अनुसार वह अब तक 46,225 रुपये का भुगतान कर चुके थे।