वाराणसी में टक्कर मारकर भाग रही कार को भीड़ ने तोड़ा, चालक की जमकर पिटाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी। चितईपुर थाना क्षेत्र के सुसुवाही हैदराबाद गेट के समीप रविवार की देर शाम करीब आठ बजे सफेद रंग की चार पहिया कार लंका थाना क्षेत्र के बीएचयू परिसर से दुर्घटना कर हैदराबाद गेट की तरफ भाग रही थी। जिसका पीछा करते हुए काफी संख्या में बीएचयू के छात्र हैदराबाद गेट के पास कार को रोक लिए।

जिसके बाद आक्रोशित भीड़ और छात्रों ने कार सवारों की जमकर पिटाई के बाद कार का शीशा क्षतिग्रस्त कर दिया। आसपास के लोगों ने बताया कि चालक नशे में धुत था इसके कारण वह गलत दिशा में कार घुसा दिया। जिसके कारण चालक भाग नहीं पाया और भीड़ की भेंट चढ़ गया।