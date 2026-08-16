जागरण संवाददाता, वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन में रविवार सुबह सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री आजमगढ़ निवासी कमलेश राय की लाइसेंसी पिस्टल से गोली चल गई। गोली लगने से एक महिला और एक पुरुष कर्मचारी घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए न्यू लक्ष्मी हास्पिटल भेजा गया, जहां उनकी हालत सामान्य बताई गई है।

पुलिस ने एयरपोर्ट कर्मी सुनील कुमार सिंह की तहरीर पर कमलेश राय के खिलाफ बीएनएस की धारा 125 ए (लापरवाही के कारण साधारण चोट पहुंचाना। छह माह तक कैद या 5,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों) और 125 बी (गंभीर चोट पहुंचाना। तीन साल तक की कैद और 10,000 रुपये तक का जुर्माना) के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है।

उनके शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने की संस्तुति की जाएगी। पुलिस के अनुसार पिस्टल की मैगजीन में दो कारतूस थे, जबकि एक कारतूस चैंबर में था। इसके अलावा कमलेश राय के बैग में 19 कारतूस थे। आजमगढ़ के जीयनपुर के रामगढ़ निवासी कमलेश राय पत्नी सुषमा राय के साथ एअर इंडिया एक्सप्रेस के विमान (उड़ान संख्या आइएक्स-1810) से मुंबई जाने के लिए सुबह करीब पौने दस बजे एयरपोर्ट पहुंचे थे। उनके पास लाइसेंसी पिस्टल और कारतूस थे और इसकी जानकारी उन्होंने नियमानुसार पहले ही एयरपोर्ट पर डिक्लेयर (घोषित) कर दी थी।

एयरलाइंस काउंटर और सुरक्षा जांच के दौरान हथियार व कागजात की औपचारिकताएं पूरी की जा रही थीं। सुरक्षाकर्मियों के निर्देश पर कमलेश राय पिस्टल जमा करने से पहले उसकी मैगजीन निकाल रहे थे। इसी दौरान ट्रिगर दब जाने से एक राउंड फायर हो गया। गोली फर्श से टकराने के बाद एयरपोर्ट कर्मी सुमन कुमारी की जांघ में लगी, जबकि गोली के छर्रे रोहित राज के हाथ में लगे।