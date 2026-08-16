वाराणसी एयरपोर्ट पर गोली चलने और दो कर्मियों के घायल होने के बाद गंभीर धाराओं में दर्ज होगा मुकदमा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर में सुबह कमलेश राय के लाइसेंसी असलहे से गोली चलने की घटना में दो एयरपोर्ट कर्मी घायल होने के बाद व‍िधि‍क कार्रवाई की जा रही है। एयरपोर्ट प्रशासन इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। पुलिस को तहरीर मिल चुकी है और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

सुरक्षा के मद्देनजर एयरपोर्ट के अंदर किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। एयरलाइंस स्टाफ सुनील कुमार सिंह द्वारा तहरीर लिखकर दी गई है, जिसमें यात्री का लाइसेंस भी शामिल है। लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई की जाएगी और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने की भी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

आरोपी कमलेश राय आजमगढ़ निवासी हैं और वर्तमान में मुंबई के मरोल क्षेत्र में दो होटल के मालिक हैं। वह शिवसेना से चार बार नगर सेवक रह चुके हैं और उनकी पत्नी भी दो बार नगर सेवक रह चुकी हैं। अब उनका बेटा भी राजनीति में सक्रिय है। पहले वह एक सुरक्षा एजेंसी चलाते थे, लेकिन शिवसेना में विभाजन के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वर्तमान में वह शिवसेना के नाथ शिंदे गुट में उपनेता के रूप में कार्यरत हैं।

घटना के अनुसार, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन में रविवार सुबह सुरक्षा जांच के दौरान कमलेश राय की लाइसेंसी पिस्टल से गोली चल गई। इस गोलीबारी में एयरपोर्ट के दो स्टाफ घायल हुए हैं। एक महिला कर्मचारी के पैर में गोली लगी है, जबकि एक पुरुष स्टाफ के हाथ को गोली छूकर निकल गई। दोनों को उपचार के लिए कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल भेजा गया है।

कमलेश राय एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से मुंबई जाने के लिए सुबह करीब पौने दस बजे एयरपोर्ट पहुंचे थे। उनके पास लाइसेंसी पिस्टल थी, जिसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत पायलट केबिन में सील किया जाना था। इस दौरान असलहे की मैगजीन को अलग करना आवश्यक होता है। कमलेश राय पिस्टल की मैगजीन निकालते समय ट्रिगर दब जाने से गोली चल गई।