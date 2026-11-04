News

आईआईटी बीएचयू के शोधकर्ताओं का कमाल, ग्रेफीन नैनोकंपोजिट से अपशिष्ट जल से 92% विषाक्त डाई साफ

By abhishek sharma Edited By: Abhishek sharma

आईआईटी (बीएचयू) और पारुल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने औद्योगिक अपशिष्ट जल से हानिकारक डाई हटाने के लिए एक उन्नत ग्रेफीन-आधारित ...और पढ़ें

आईआईटी बीएचयू और पारुल विश्वविद्यालय का कमाल: ग्रेफीन नैनोकंपोजिट से औद्योगिक अपशिष्ट जल में 92% डाई साफ।