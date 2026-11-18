जागरण संवाददाता, (रोहनिया) वाराणसी। रोहनिया थाना क्षेत्र के भदवर चौकी के अन्तर्गत हैरिटेज हास्पिटल के सामने नेशनल हाइवे के किनारे एक ट्रक जो खड़ा था। पीछे आ रहे बाइक सवार दो व्यक्ति अनियंत्रित होकर ट्रक के पीछे टकरा गए। सूचना पर पहुंची रोहनिया पुलिस ने तत्काल दोनों घायलों को ट्रामा सेंटर इलाज के लिए भेजा।

दुर्घटना में घायलों की पहचान सुपर स्प्लेंडर बाइक के नंबर से पुलिस ने की । जिसमें एक युवक का नाम मिसाल गुप्ता पुत्र भैया लाल उम्र 22 वर्ष पहाड़िया रमरेपुर का रहने वाला है जबकि दूसरा युवक सूरज शर्मा 30 वर्ष बिरना थाना धानापुर अमरा चंदौली का रहने वाला है। जिसमें मिसाल गुप्ता की हालत काफी गंभीर है।