जागरण संवाददाता, वाराणसी। महानगरों की तरह अब अपना शहर बनारस भी चमक दमक ब‍िखेर रहा है। इसी कड़ी में रव‍िवार को वाराणसी ब्यूटी कार्निवल का आयोजन हुआ। इस आयोजन में आधी दुन‍िया के चेहरे की रंगत में न‍िखार ही नहीं उनको आधुन‍िक लुक देने के ल‍िए बड़े ब्रांड के प्रयोगों पर भी व‍िशेषज्ञों की टीम ने अपनी सलाह दी।

मह‍िलाओं पर केंद्र‍ित इस आयोजन के दौरान 750 एडी हेल्थकेयर की ओर से सारनाथ में आयोजित वाराणसी ब्यूटी कार्निवल में अपने स्किनकेयर ब्रांड ला रवाया को भी प्रस्तुत क‍िया गया। इसके साथ ही चंदौली में के.जी. नंदा हॉस्पिटल में निःशुल्क त्वचा एवं बाल विश्लेषण की योजना की भी जानकारी दी। कहा क‍ि यह लाभ मह‍िलाएं ले सकती हैं।

दो दिवसीय वाराणसी ब्यूटी कार्निवल का आयोजन श्रेया ब्यूटी कलेक्शन की ओर से एक और दो नवंबर को सारनाथ स्थित रोज गार्डन में सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक आयोजित हो रहा है। इसमें मह‍िलाएं शाम‍िल हो सकती हैं। आयोजन के दौरान बताया कि‍ हेल्थकेयर की ओर से निदेशक शबनम खान ब्यूटी कार्निवल में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगी और अपने अनुभव भी साझा करेंगी।

बताया गया कि‍ आयोजन में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी भी बतौर व‍िशेषज्ञ शाम‍िल हैं। बताया क‍ि चंदौली स्‍थ‍ित अस्‍पताल में हर सप्ताह निःशुल्क त्वचा एवं बाल विश्लेषण कराया जा सकता है। कहा क‍ि इस पहल का उद्देश्य लोगों को त्वचा और बालों से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूक करना तथा देखभाल के उचित विकल्प समझने में सहायता देना है। साप्ताहिक समय-सारणी और अपॉइंटमेंट संबंधी जानकारी अलग से साझा की जाएगी।