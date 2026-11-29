वाराणसी, जागरण संवाददाता। धर्मनगरी काशी में अन्न, धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती अन्नपूर्णा का वार्षिक 17 दिवसीय महाव्रत रविवार (29 नवंबर) से विधि-विधान के साथ शुरू हो गया।महाव्रत के पहले दिन भोर में अन्नपूर्णा मंदिर में 17 गांठ वाले पवित्र धागे का सविधि पूजन-अर्चन किया गया। इसके बाद मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज ने अपने हाथों से श्रद्धालुओं को धागा वितरित किया।

हाथों में धागा बांधकर लिया महाव्रत का संकल्प भोर में पूजन के उपरांत महंत शंकरपुरी महाराज से पवित्र धागा प्राप्त करने के बाद महिलाओं ने इसे बाएं हाथ में और पुरुषों ने दाहिने हाथ में धारण किया। परंपरा के अनुसार श्रद्धालुओं ने 17 साल, 17 महीने और 17 दिन के महाव्रत का संकल्प लिया। मान्यता है कि सच्चे मन और नियम-संयम से लगातार 17 वर्षों तक यह व्रत करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं मां अन्नपूर्णा पूर्ण करती हैं और परिवार में सुख-समृद्धि व अन्न की बरकत बनी रहती है। 15 दिसंबर को चंपा छठ पर सजेगा दरबार

महाव्रत के दौरान अगले 17 दिनों तक श्रद्धालु सुबह और शाम घर व मंदिर में मां अन्नपूर्णा की पूजा-अर्चना करेंगे तथा माता की कथा का श्रवण करेंगे।व्रत के नियमों के तहत श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरे 17 दिन या पहले व अंतिम दिन बिना नमक के फलाहार अथवा चुनिंदा सात्विक आहार का पालन करते हैं।

इस महाव्रत का समापन 15 दिसंबर को चंपा छठ के अवसर पर होगा।उस दिन मां अन्नपूर्णा का भव्य श्रृंगार किया जाएगा और पूर्वांचल के किसानों की ओर से अर्पित नई फसल की धान की बालियों से मंदिर परिसर को सजाकर मां को नए अन्न का भोग लगाया जाएगा।इसके अगले दिन 16 दिसंबर को श्रृंगार में प्रयुक्त धान की बालियां श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में वितरित की जाएंगी, जिन्हें भक्त अपने अन्न भंडार में रखते हैं।

परंपराओं और मान्‍यताओं का आयोजन अन्नपूर्णा मंदिर में माँ भगवती अन्नपूर्णा देवी जी का वार्षिक सत्रह दिवसीय महाव्रत आज से शुरू हो गया है। भोर में मंदिर में महंत शंकर पुरी जी महाराज ने 17 गांठ वाले धागे का सविधि पूजन-अर्चन किया। इसके बाद उन्होंने अपने हाथों से भक्तों को धागा वितरित किया। महिलाओं ने धागा बाएं हाथ में और पुरुषों ने दाहिने हाथ में धारण किया।

व्रत का संकल्प लेते हुए भक्तों ने 17 साल, 17 महीने और 17 दिन के महाव्रत का संकल्प लिया।महंत शंकर पुरी ने बताया कि आज माता अन्नपूर्णा का सत्रह दिन का व्रत शुरू हो रहा है। आज पंचमी होने के कारण माता जी का व्रत शुरू होगा और चंपा छठ तक चलेगा। उन्होंने कहा कि इसका विधि-विधान से पूजा-अर्चन करना चाहिए। मंदिर में आकर धागा लेकर जाना चाहिए।