प्रदेश के पहले नेचुरोपैथी और पंचकर्म हट्स का 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण, जनवरी में होगा शुभारंभ

जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिले में प्रदेश का पहला वेलनेस टूरिज्म केंद्र वाराणसी-गाजीपुर मार्ग स्थित बहादुरपुर गांव में बन रहा है। परियोजना का 95 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। कार्यदायी एजेंसी यूपीपीसीएल ने अगस्त 2026 तक ही निर्माण पूर्ण करने की बात कही थी, लेकिन तय समय में नहीं हो पाया है। हालांकि आयुष मंत्री के निरीक्षण के बाद कार्य में तेजी आई है और जनवरी में शुभारंभ करने की योजना बनाई जा रही है।

उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 984.51 लाख रुपये की लागत से संचालित इस परियोजना का शिलान्यास छह सितंबर 2024 को आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ के कर-कमलों से हुआ था। परियोजना के तहत पंचकर्म हट जी-प्लस वन का बनाया गया है।

इस भवन में दो सूईट व स्वीमिंग पुल भी है। निर्माण स्थल पर फिलहाल मजदूरों का दल सक्रिय है। वर्तमान में कमरों की कमी के कारण यहां संचालित आयुर्वेदिक चिकित्सालय को चिरईगांव के नरपतपुर में अस्थायी रूप से शिफ्ट कर दिया गया है। निर्माण पूरा होने पर इसे वापस मूल स्थान पर संचालित किया जाएगा।

परियोजना के तहत अब तक करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यूपीपीसीएल के प्रोजेक्टर मैनेजर मानवेंद्र सिंह ने बताया कि फिनिशिंग का कार्य अंतिम चरण में है। बजट के हिसाब से नेचुरोपैथी उपयोग के लिए 38.25 लाख से सामान मंगाए जा रहे है।